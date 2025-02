Zidane guiderà la Francia? La risposta di Rabiot

AFP via Getty Images

Adrien Rabiot ha parlato della nazionale francese nella consueta conferenza stampa del venerdì con l’Olympique Marsiglia. Il centrocampista ha reso omaggio a Didier Deschamps, che lascerà la guida dei Bleus dopo il Mondiale del 2026, sottolineando la sua voglia di chiudere in bellezza prima di passare il testimone."Può dare una spinta a tutti, ai giocatori, a lui e al suo staff. Mancherà ancora un'ultima grande competizione, oltre alla Nations League. Per lui sarà un obiettivo, ha questo spirito competitivo e vuole concludere bene" ha dichiarato Rabiot. Il centrocampista ha poi aggiunto che anche la squadra avrà la motivazione per regalare a Deschamps un degno addio.

Sul possibile successore, Rabiot non si è sbilanciato, ma ha riconosciuto che il nome di Zinedine Zidane sarebbe di grande impatto: "Sarebbe un nome forte, ma non possiamo dire di più perché non sappiamo cosa accadrà".