A Marca, Zidane parla di Guardiola: "Sarà speciale affrontare Guardiola in Champions. Ho giocato molte volte contro di lui. L’ho rispettato come giocatore e come allenatore, penso che sia il miglior allenatore del mondo. Lo ha dimostrato per tutta la sua carriera e ovviamente mi piace affrontare la sua squadra. Critiche a Simeone? Non le capisco, ma queste non dipendono da noi allenatori. So chi è Simeone come allenatore e so anche come è Guardiola e questo non cambierà la mia opinione di loro. Guardiola è il migliore, ma Simeone è uno dei migliori al mondo e lo ha dimostrato. Nulla cambierà ciò che penso di Simeone".