Zinedine Zidane ha rilasciato un'intervista al Mundo Deportivo. Ecco una selezione delle sue parole.



IL REAL MADRID - "Gli obiettivi sono sempre gli stessi, devi vincere tutto. Ma è vero che non vincevano la Liga da sette o otto anni, quindi l'obiettivo era molto importante. Dopo il lockdown, senza sapere se saremmo tornati in campo, abbiamo ripreso a giocare nella Liga, l'abbiamo finita e l'abbiamo vinta. Il miglior giorno della mia vita. Anche se ci piace dire che la Champions è qualcsa in più, ed è magnifica, non voglio paragonarla. Quando abbiamo vinto questa Liga è stato il miglior giorno della mia vita professionale. E' stato molto difficile".



FUTURO - "Sono atipico, non ho un piano carriera. Semplicemente mi diverto ad allenare ogni giorno, così come facevo da giocatore. E quando non sarà così, andrò a fare un'altra cosa".



ALLENARE LA FRANCIA - "Si vedrà. Lo si dice tutti gli anni: perché non vai ad allenare la Francia? Nulla di nuovo. Anche Deschamps lo sa, lui stesso l'ha detto. Abbiamo tutti una storia e la mia con la Nazionale francese è stata bella fino all'ultima partita. Alti e bassi, ma bella. Se un giorno dovrà continuare, lo farà. Però non è il momento: accadrà quando deve accadere. Allenare in Ligue1? Non posso rispondere. Se non ho un piano carriera, non ci ho pensato. Giorno dopo giorno, vediamo...".