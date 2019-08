Zinedine Zidane non è per nulla soddisfatto del mancato acquisto di Paul Pogba da parte del suo Real Madrid. Il centrocampista francese, accostato anche al ritorno alla Juventus in questa caldissima estate di mercato, era una tra le sue prime richieste ai Blancos e, ora che l'affare è lontano dal chiudersi, Zidane non ci sta. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, se non dovesse arrivare Pogba, Zizou avrebbe deciso di trattenere a Madrid due pezzi grossi in uscita come James Rodriguez e Gareth Bale, entrambi accostati anche alla Juventus in estate.