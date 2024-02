Hanno fatto sognare le parole di Zinedineieri sera a SkySport. Il francese ha infatti aperto le porte ad un futuro da allenatore in Italia. "Futuro in Italia? Perchè no" ha svelato. Notizia che ha prontamente scatenato i tifosi della Juventus che da lungo tempo sognano un ritorno del pallone d'Oro Zizou ma da allenatore, dopo il passato come calciatore in maglia bianconera. Complici anche le voci degli ultimi giorni che vedono la posizione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus in bilico. In gallery alcune tra le migliori reazioni social dei tifosi della Juventus su un possibile ritorno di Zidane.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.