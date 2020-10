Stando a quanto racconta La Gazzetta dello Sport, "Zidane (che recupera Sergio Ramos) si gioca il posto, però ieri faceva spallucce: «Così dicono, non lo nego. Però è sempre così, certe cose non cambiano. È stato così un anno fa, è stato così nella mia prima tappa qui. Attorno alla squadra si dicono cose bruttine, non possiamo farci niente, solo lavorare». Zizou ha tante vite e si è sempre ripreso. Contro il Barça poi al Camp Nou non ha mai perso, 3 pari e due vittorie finora. Ma ripete il suo discorso stancamente, senza verve: ha una rosa usurata con la quale dice di non sentirsi in debito ma alla quale riconosce di averlo portato sul trono d’Europa. E sulla quale non riesce a fare scelte drastiche. Da quel trono Zidane scese tra la sorpresa generale tre settimane e mezzo dopo il Clásico di cui sopra. Considerava chiuso il ciclo di quella meravigliosa squadra, e non era nemmeno stato ufficializzato l’addio di Ronaldo. Zizou è tornato perché l’hanno pregato, Ronaldo non è stato sostituito, il gruppo che per ZZ aveva raggiunto l’apogeo a Kiev nella finale di Champions del 2018 è ancora lì. Florentino Perez ha provato a rinforzarlo, ma non è andata bene. Anche per questo il Clásico ha perso smalto".