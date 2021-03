Il futuro di Zinedine Zidane sul piatto. E anche quello di Cristiano Ronaldo, che l'allenatore del Real Madrid ha chiaramente detto di volere ritrovare nella sua carriera. Dove? Al Real Madrid o alla Juve? Decide l'Atalanta...



Come scrive calciomercato.com: " Dal match di Champions non passa tutto, ma quasi. In caso di ko, dalle parti del Bernabéu - con la squadra già fuori dalla Coppa del Re e a meno sei dall'Atléti capolista in Liga - potrebbe aprirsi una mezza rivoluzione, con annesso addio di Zidane. Nel caso, uno dei pochi, se non l'unico, capace di far davvero vacillare Andrea Agnelli. Salvo cataclismi, sulla panchina della Juve siederà ancora Andrea Pirlo, ma l'ombra di Zizou è da anni la più ingombrante sopra Torino e sopra quella Juve che l'ex genio francese condusse alla vittoria di due scudetti, una Supercoppa Italiana, una coppa Intertoto, una coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Il solo arrivo di Zidane a Torino rappresenterebbe una variabile impazzita, un jolly non di poco conto anche per il futuro di Ronaldo: vi immaginate se andasse via nonostante l'arrivo del tecnico con cui ha vinto 3 Champions League? E viceversa: un nuovo corso madridista, ancora guidato da Zizou, potrebbe essere un'ulteriore calamita per Cristiano? Dal rebus CR7 alla suggestione panchina: la serata del Real si intreccia con il futuro della Juve. E l'Atalanta può rappresentare l'inaspettato giudice...".