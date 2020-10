20 ottobre, giorno speciale per due grandi ex calciatori della Juventus: Paul Pogba e Zinedine Zidane. Entrambi francesi, entrambi centrocampisti, entrambi tra i calciatori più talentuosi ad aver mai vestito la maglia della Juventus. Sono tante le analogie che legano Zizou al Polpo Paul, non ultima quella di aver lasciato la Juventus ed averlo fatto da calciatori più cari di sempre. Nell'estate del 2001, infatti, Zidane lasciò Torino per approdare al Real Madrid. La cifra del trasferimento era la più alta mai spesa da un club fino a quel momento: 150 miliardi di lire. Quindici anni dopo anche Paul lascia la Juve, lo fa per approdare al Real Madrid che versa nelle casse bianconere 110 milioni di euro. Adesso Zidane lo sogna ai sui ordini al Real Madrid, ma nel mondo Juventus sono in tanti ad acclamare il Pogback…