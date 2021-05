Dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, il futuro ditorna in bilico. L'allenatore francese era tornato sulla panchina delle Merengues su richiesta di Florentino Perez che voleva ripartire da una certezza dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari, così nonostante l'interesse della Juventus Zizou scelse di tornare a Madrid. Interesse a dir poco in realtà, perché- Zidane è sempre stata la prima scelta di Andrea Agnelli,. Quel futuro che oggi è diventato presente, e che in casa Juve è piuttosto movimentato: chi va via? Chi resta? Molto dipenderà da come finisce la stagione, la cosa certa è che quella panchina di Andrea Pirlo traballa sempre di più. Il nome di Zidane metterebbe d'accordo tutti, società, dirigenza e tifosi ( QUI l'entusiasmo degli juventini all'eventuale ritorno di Zidane). Sarebbe il colpo a effetto come quello di Murinho alla Roma.- Lui non ne vuole ancora parlare pubblicamente: "Pensiamo solo alla partita di domenica" ha detto ieri dopo l'eliminazione dalla Champions., ma se dovesse rimanere a secco anche in campionato potrebbe decidere di lasciare davvero Madrid. E a quel punto la Juventus andrebbe su di lui a testa bassa., ma visti anche gli ottimi rapporti le parti potrebbero venirsi incontro: Zizou rinuncerebbe a qualcosa e la società farebbe uno sforzo per avvicinarsi alle sue richieiste.- Nelle prossime settimane quindi potrebbe ridiventare concreta quella che al momento è più di una suggestione, un'idea che esalta e fa sognare i tifosi. In questo periodo di confusione totale,messo a segno due stagioni fa dall'Inter e ripartirebbe da un allenatore che conosce bene la piazza. Il Real è fuori dalla Champions, la Juve ripensa a Zidane.