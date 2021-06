20 anni fa fu una giornata particolare in casa Juventus. Allo stadio Delle Alpi andava in scena l'ultima partita della stagione di Serie A 2000/2001 contro l'Atalanta, partita vinta dai bianconeri con il risultato di 2 a 1 grazie alle reti di Trezeguet e Tacchinardi, mentre per la Dea ad andare a segno fu Nappi. Quel giorno, i tifosi bianconeri salutarono i partenti Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi, Darko Kovacevic ed Edwin Van Der Sar.