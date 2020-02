Disavventura in auto per Zinedine Zidane che sabato scorso è stato protagonista di un piccolo incidente automobilistico nei pressi di una rotonda a Madrid. Dopo aver verificato i danni, l'uomo tamponato si è reso conto che l'altro automobilista era proprio il tecnico del Real Madrid ed ex stella della Juventus. Questa il suo racconto: "Quando ho visto che era lui mi sono tranquillizzato, almeno sapevo che sicuramente mi avrebbero pagato. Gli ho chiesto se potevamo farci un selfie, perché la gente non avrebbe mai creduto che Zidane mi aveva tamponato".