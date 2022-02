Dopo aver dominato nella finestra estiva dello scorso mercato, il Psg vuole provare l'ebrezza di tornare sotto i riflettori e tentare di aggiudicarsi uno dei migliori allenatori in circolazione. Stiamo parlando dell'ex juventino Zinedine Zidane, corteggiatissimo da mesi dal club parigino. Nelle ultime ore però sarrebbero emerse delle indiscrezioni che vedrebbero Zizou lontano dall'approdare all'ombra della Tour Eiffel. Stando a quanto riportato da RMC infatti, l'ex allenatore del Real avrebbe rifiutato per ben due volte le avances del Psg, in attesa di una chiamata dalla Nazionale francese a cui ambisce da sempre.