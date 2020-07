Zinedine Zidane è un fenomeno. Lo era in campo, lo è in panchina e lo dimostra gara dopo gara. Le celebrazioni arrivano ancor di più ora, dopo la vittoria della Liga, arrivata in rimonta sul Barcellona. La 34esima della storia del Real Madrid, il suo 11° titolo da allenatore.



I dati parlano chiaro:



201 partite

133 vittorie

42 pareggi

26 sconfitte



2 Liga

3 Champions

2 Supercoppe europee

2 Supercoppe spagnole

2 Coppe del mondo per club.



E i tifosi della Juve impazziscono per lui, scatenandosi sui social.