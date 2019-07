James Rodriguez potrebbe essere la scintilla che farà esplodere più che qualche bomba in casa Real Madrid. Il colombiano, sul quale si era esposta anche la Juventus, sembrava vicino al trasferimento, prima al Napoli, poi all'Atletico. Eppure, come riporta Calciomercato.com, il giocatore ancora non si muove. Anzi, Florentino Perez vorrebbe trattenerlo, vista la cessione di Ceballos e l'infortunio di Asensio. Dal canto suo, Zidane, ha respinto ogni coinvolgimento personale nella trattativa, rimandando proprio ai piani alti della società le domande su James. Nel frattempo però, in attesa che scoppi o si plachi la rissa in vista, Jorge Mendes - procuratore del colombiano - sta spingendo il fantasista verso Napoli.