Nella sfida di oggi tra Real Madrid e Inter c'è anche un po' di Juve. Zidane contro Conte, due bianconeri uno contro l'altro. A raccontare il loro passato a Torino da giocatori è l'ex compagno Mark Iuliano: "Sono due passionali ma impostati diversamente - ha detto l'ex difensore a Sky Sport - con Zizou stavamo a cena e poi si faceva rivedere direttamente per la partita. Conte era così come lo vedete da allenatore, stressante prima di scendere in campo: caricava i compagni a pallettoni, per lui il gruppo era importantissimo. Dormiva con Deschamps, la chiamavamo la 'camera angoscia'".