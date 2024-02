LE 5 NOTIZIE DI OGGI

Dopo essere ritornata alla vittoria contro il Frosinone, ora la Juve è impegnata a preparare al meglio la. Ancora dubbi di formazioni per Max Allegri, che nel frattempo continua a generare dibattito circa quello che sarà il suo futuro. Così come continua ad essere motivo di discussione anche il nome diche da qualche giorno ha riacceso le speranze dei tifosi juventini, che sognano di vederlo sulla panchina bianconera.Ma se le voci su Zidane fanno sognare, quelle su Federicolasciano presagire il peggio, con l'ex viola che sembra destinato a intraprendere un'altra direzione. Nella giornata odierna si è svolto anche il terzo incontro per la riabilitazione di