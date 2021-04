"Questa è una domanda alla quale può rispondere solo una persona, il presidente. Io sono qui per parlare della partita, non per parlare di altre cose. Non è il mio lavoro. Ci aspettiamo una punizione dalla UEFA? Non ne abbiamo parlato con la squadra. Abbiamo una partita da giocare al meglio."

Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia della partita di Liga in programma domani sera contro il Cadice. Una posizione molto simile a quella espressa dal suo collega Andrea Pirlo nella conferenza pre Juventus-Parma.