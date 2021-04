Stando a quanto riporta Diario Gol, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane rivorrebbe Cristiano Ronaldo. Il tecnico francese e l’attaccante della Juventus si sarebbero sentiti telefonicamente per approfondire l’ipotesi di un ritorno nelle Merengues, ma la posizione di Florentino Perez è chiara, come spiegato qualche giorno fa, tra i tanti discorsi con argomento principale la Superlega: non se ne parla. Il presidente Blancos vorrebbe puntare alle stelle del momento, Mbappé su tutti.