Zizou Zidane fa un assist alla Juventus, come ai bei tempi quando incantava tutti in bianconero con le sue giocate. L'allenatore del Real Madrid apre alla cessione di Isco e Marcelo, due giocatori che piacciono alla Juve: "Mi dispiace perché è una situazione che riguarda giocatori che vogliono spazio. In particolare un giocatore come Isco per quello che ha fatto per questo club, così come Marcelo. La verità è che sono situazioni complicate, è il lato negativo del mestiere dell'allenatore. Fa parte delle mie responsabilità fare scelte prima di ogni partita, e sarà così fino alla fine.