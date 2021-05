Allegri favorito su Raul alla successione di Zidane. Così apre La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Zizou abbia parlato più volte al passato, "come se fosse già andato via, ha ricordato l’enorme legame che ha costruito passando 20 anni alla Casa Blanca motivando col bene del club quello che da settimane sembra essere un addio certo". Zidane ha detto di non essere stanco, di pensare solo a vincere la Liga se avrà l'occasione. E la Juve? Nessuna menzione.