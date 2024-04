Poche ore fa, Mundo Deportivo ha riportato la notizia secondo cui Zinedine Zidane sarebbe ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Dalla Germania però, e in particolare Sky Sport De, riferiscono come in realtà non ci sia nulla di vero in queste voci che accostano Zidane alla panchina del club tedesco. Anzi, in questo momento, l'ex allenatore del Real Madrid non è nella lista tra i possibili successori di Tuchel. Il Bayern stava spingendo per il ritorno di Nagelsmann e dopo che sono stati informati del suo rifiuto, stanno valutando nuovi candidati.