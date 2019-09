Non è un mistero che Zidane voleva Pogba per il suo Real Madrid. Secondo France Football, l'allenatore francese aveva comunicato alla dirigenza di prendere il centrocampista del Manchester United - che anche la Juventus voleva riportare in bianconero - piuttosto che Hazard. Ecco perché secondo il quotidiano francese a gennaio potrebbe partire un nuovo assalto.