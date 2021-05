5









Zinedine Zidane torna a parlare del suo futuro al Real Madrid in conferenza stampa.



CONCENTRATI, MA... - "Concentriamoci sul finale di questa stagione, poi renderò, come sempre, le cose molto semplici al Real Madrid, un club che mi ha sempre dato tutto. Non voglio creare alcun tipo di problema, pensiamo alle prossime quattro partite e poi vedremo che succederà".



FUTURO ALLA JUVE? - "Non so se sono il tecnico adatto per questa squadra, ma ad oggi sono qui e voglio godermi ogni singolo momento, poi si vedrà quello che accadrà", ha poi aggiunto Zidane. Secondo la stampa spagnola, tra i candidati alla guida tecnica dei blancos in caso di addio del francese c'è anche Massimiliano Allegri; Zizou ha ancora un contratto fino al 2022.