Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato del suo futuro come tecnico in conferenza stampa, prima della partita dei Blancos contro l'Espanyol. Ecco le sue dichiarazioni: "Non allenerò per 20 anni, mi ritirerò prima, anche se tutto può succedere. Ero più forte da calciatore di quanto lo sono da allenatore. Non so per quanti anni allenerò, non l’ho ancora pianificato. Ho giocato per 18-19 anni e quando mi chiedevano se avrei allenato rispondevo di no. Invece alla fine sono diventato un allenatore, ma è un mestiere che porta all’esaurimento".