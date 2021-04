1









Siparietto a Sky Sport tra Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane. Dopo i complimenti di Del Piero, per cui Zidane rischia un domani di diventare ancora più bravo da allenatore di quanto non lo sia già stato da giocatore, il tecnico del Real Madrid ha risposto: "Saluto Alex, abbiamo giocato tanti anni insieme. Ti ringrazio, devo ancora lavorare tanti anni per migliorare. Certo, è difficile fare meglio rispetto a quello che ho già vinto qua, ma ho tanti giocatori validi per migliorarmi sempre. Se mi manca l'Italia? Certo, sono stato 5 anni a Torino e la Juventus è sempre stata importante per me e l'Italia è sempre nel cuore! Se torno? Ora sono qui, vedremo..."