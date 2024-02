Un nome spesso accostato alla panchina della Juventus è stato quello di Zinedine, al momento ancora senza una panchina dopo l'esperienza al Real Madrid. L'ex calciatore francese non vedrebbe l'ora di tornare ad allenare e starebbe valutando alcune ipotesi. Un caro amico e confidente di Zizou ai microfoni di Sport1 ha parlato della possibilità di un suo approdo alla Vecchia Signora. Le sue parole:"Zinedine non vede l'ora di tornare a lavorare come allenatore. Juventus o Bayern Monaco? Se la Juve glielo chiedesse lui ci tornerebbe a piedi. Il progetto del Bayern però per lui sarebbe molto importante".