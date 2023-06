Zinedine, a GQ, parla così del suo futuro."Non preparo le cose in generale, faccio quello che sento. Per quanto riguarda la mia prima tappa a Madrid. Avevo fatto due anni e mezzo 'a tope' (a fondo) come si dice in spagnolo. Avevamo vinto molto e avevo davvero bisogno di respirare. E poi otto mesi dopo, dopo un intervallo che mi aveva giovato a livello personale, il presidente mi ha chiamato e mi sono subito rituffato. Avrei potuto dire a me stesso: 'Ho fatto quello che ho fatto. Perché rimettermi lì dentro? Perché correre il rischio di fare meno bene?' Ma non calcolo tutto questo, lo faccio istintivamente""Ho detto spesso che quando conosci la Francia da giocatore e diventi allenatore, è logico pensarci. Ma ora non è il momento. Quando ero a Cannes, volevo andare al Bordeaux. Poi ho voluto giocare alla Juve e poi al Real perché ogni volta era un'esperienza diversa e più forte. La chiamiamo semplicemente ambizione. Sono sempre stato ambizioso e ho sempre creduto in me stesso".