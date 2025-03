Zidane alla Juventus? Moduli più usati e come giocano le sue squadre

AFP via Getty Images

Zinedine, durante le sue due esperienze alla guida delha dimostrato una predilezione per il 4-3-3, un sistema che gli ha permesso di sfruttare al meglio le qualità dei suoi giocatori. Questo modulo ha caratterizzato i suoi anni vincenti, con tre Champions League consecutive tra il 2016 e il 2018, grazie a un perfetto equilibrio tra solidità difensiva e creatività offensiva.Nel suo 4-3-3, Zidane ha sempre puntato su un centrocampo tecnico e dinamico, con Casemiro a protezione della difesa, affiancato da Modrić e Kroos per la gestione del possesso e la costruzione del gioco. In attacco, il tridente offensivo ha visto Cristiano Ronaldo come protagonista, supportato da Benzema e da ali rapide e tecniche come Bale o Asensio.

Tuttavia, Zidane ha anche dimostrato una grande capacità di adattamento, passando talvolta al 4-4-2 o al 4-3-1-2, specialmente nelle situazioni in cui serviva maggiore copertura difensiva o controllo del centrocampo. La sua filosofia di gioco si basa su transizioni rapide, libertà creativa per i talenti offensivi e una fase difensiva compatta.Se Zidane dovesse tornare ad allenare, il suo modulo preferito potrebbe variare in base alla rosa a disposizione, ma il 4-3-3 rimane il suo marchio di fabbrica.