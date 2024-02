Zidane Juve, il ritorno é possibile?

Quanto guadagna Zidane

Zidane Juve, le parole sul futuro

Un ritorno di Zinedine Zidane alla Juventus? La suggestione é tornata di moda e quello dell'ex Real Madrid é un profilo accostato ai bianconeri nel caso in cui si dividessero le strade con Massimiliano Allegri.Secondo Tuttosport, attualmente è difficile immaginare il profilo di Zidane sovrapporsi a quello del prossimo allenatore della Juventus, specialmente se la prossima stagione porterà un cambio rispetto ad Allegri. L'idea di valorizzare un gruppo giovane e talentuoso rappresenta una sfida stimolante per qualsiasi allenatore, inclusi Zidane. Tuttavia, sembra che la potenziale scelta del francese sarebbe guidata più dall'emozione che dalla razionalità. Se Zidane dovesse essere considerato, il suo approdo sarebbe determinato principalmente da motivazioni personali anziché da una valutazione strategica.Al di là delle motivazioni "tecniche" e sentimentali che potrebbero spingere Zidane a considerare la panchina della Juventus, c'è il fattore economico che complica tutto. Nella sua seconda esperienza al Real Madrid, Zizou percepiva uno stipendio daLe parole di Zidane a Sky Sport: "Allenare in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuro che un'altra volta in panchina mi piacerebbe".