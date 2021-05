Qualche giorno fa sembrava un’ipotesi fantasiosa, ora è una traccia concreta: Zinedine Zidane è vicino alla Juventus, a cui ha dato i migliori anni come calciatore. Lo confermano le nuove valutazioni dei bookmaker, che hanno ridotto drasticamente il gap tra il francese e Allegri. Per gli analisti di Planetwin365, il ritorno del tecnico toscano è ancora la prima scelta, a 1,85, ma la quota di Zidane, ormai in uscita dal Real, è letteralmente crollata in una settimana, da 11 a 3,50. Anche perché potrebbe essere proprio Allegri a sostituirlo sulla panchina madridista. Si allontana rapidamente Andrea Pirlo, la cui permanenza è data ora ad alta quota, 5,50. Altra alternativa credibile, Simone Inzaghi, a 8,00, mentre gli altri, a partire da Klopp e Spalletti (entrambi a 23) sono decisamente improbabili.