Il trasferimento di Zinedine Zidane, dalla Juventus al Real Madrid, diventa maggiorenne. Facile dire che "sembra ieri", quel 9 luglio 2001, e perdersi nella nostalgia dei tempi andati, ma il "trasferimento più costoso" dell'epoca, in queste ore di calciomercato, merita di essere ricordato. Se non altro, perché per quanto i prezzi folli degli ultimi quattro anni abbiano consegnato altre cessioni record alla storia, Zidane resiste ancora nella classifica dei 20 trasferimenti più onerosi del calcio. Un indicatore non solo della classe immensa di Zidane, ma di come la stessa classe, a prescindere dalle epoche, sia sempre stata pagata a peso d'oro. La cessione del campione francese, permise alla Juventus di inserire in rosa Gianluigi Buffon, Pavel Nedved e Liliam Thuram, capisaldi del ciclo vincente (il secondo) di Lippi e, poi, di Capello - Calciopoli a parte.