Maurizio Sarri ancora non ha convinto del tutto la dirigenza della Juve, e il suo futuro sulla panchina bianconera è sempre più legato ai risultati. Se non dovesse essere confermato, tra i possibili sostituti dell'ex allenatore del Napoli c'è anche Zinedine Zidane. Secondo il Mundo Deportivo è una possibilità concreta, che si lega con la scelta di Mauricio Pochettino, l'ex allenatore del Tottenham che piace al Real Madrid e che potrebbe sedersi sulla panchina delle Merengues dopo essere stato corteggiato già in passato.



PERCHE' SI PUO' FARE - In estate quindi si prepara una girandola di panchine che coinvolgerebbe anche la Juventus con il ritorno di Zizou in bianconero. Il francese ha un contratto fino al 2022 con le Merengues, ma i rapporti con il presidente Florentino Perez non sono buonissimi e la sconfitta in Champions contro il Manchester City non ha fatto che peggiorare la situazione. Già la scorsa stagione il suo nome era stato accostato alla Juve prima dell'arrivo di Sarri, poi la società puntò su Maurizio. L'estate prossima però potrebbe ricambiare allenatore, e Zidane è più di un'idea.