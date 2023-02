Samirfa sognare il Marsiglia: Zinedinepuò diventare il nuovo allenatore. L'ex centrocampista ha spiegato a Canal Football Club: "Con un vero progetto e ambizioni, andrà all'OM. L'Inghilterra non è qualcosa per lui, non è solo una questione di lingua. Trova che la sua energia non corrisponda a quanto sta accadendo in Inghilterra. PSG? E' troppo marsigliese per andare a Parigi, lui, in cuor suo. Zidane ha il diritto di fare ciò che vuole. Un altro marsigliese potrebbe non farlo, ma fa ciò che vuole. Sono d'accordo, non ha giocato per l'OM. Con un vero progetto , ambizioni, domani, se c'è un acquirente con un budget reale, andrà all'OM. Non sarà sotto pressione, è il suo club preferito. Sull PSG ci sono stati rumori, non è andato lì perché è davvero di Marsiglia".