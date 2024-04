Il futuro dell'allenatore delsembra essere sempre più chiaro nonostante il recente successo in Champions League. Thomas Tuchel ha già annunciato da settimane il suo addio alla squadra bavarese al termine della stagione in corso.Ma chi sarà il suo successore sulla panchina del Bayern Monaco?Recentemente, dalla Spagna, sono emerse voci che indicavano un possibile accordo imminente tra il Bayern e. Il leggendario ex allenatore del Real Madrid, reduce da successi importanti come tre Champions League e due Mondiali per Club, sembrava essere sulla lista dei desideri del club bavarese.Tuttavia, due candidati molto forti, Xabi Alonso e Julian Nagelsmann, sembrano essere definitivamente sfumati.ha annunciato la sua intenzione di rimanere alla guida del Bayer Leverkusen anche nella prossima stagione, mentre Nagelsmann ha confermato di restare CT della Nazionale tedesca fino ai Mondiali del 2026.Il direttore sportivo del Bayern Monaco,, ha rivelato qualche dettaglio sul nome del prossimo allenatore in un'intervista a 'Sky': "Posso dire che la nostra ricerca di un nuovo allenatore è nelle fasi finali. L'allenatore dovrebbe essere in grado di parlare inglese, non necessariamente tedesco. Quanto a Zidane? Non so se parla inglese...".