Zinedine Zidane sembra ai ferri corti col Real Madrid ed è un nome sempre papabile per sostituire eventualmente Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Tuttavia dalla Spagna arriva un'altra ipotesi sul futuro dell'ex fuoriclasse proprio della Juventus e del Real. Secondo Todofichajes.com infatti, una volta lasciato il club madridista Zidane è in pole position per diventare c.t. della nazionale del suo Paese. Proprio così, sarebbe il principale candidato a prendere il posto di Didier Deschamps dopo gli Europei. Deschamps e Zidane peraltro sono stati insieme giocatori della Juve e della Francia, con cui vinsero insieme i Mondiali casalinghi nel 1998.