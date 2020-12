Non è un momento semplice per l'ex giocatore della Juventus Zinedine Zidane, oggi sulla panchina del Real Madrid, che domani rischia una clamorosa eliminazione dai gironi di Champions League, nel quale è stato sorteggiato con l'Inter. Alla vigilia della gara col Borussia Monchengladbach, l'allenatore dei Blancos ha commentato così le voci su un possibile esonero in caso di mancata qualificazione: "Io penso solo alla partita di domani, il club farà come sempre quello che deve fare". Prima di puntare su Pirlo, il nome di Zidane era stato accostato anche alla Juventus. Non è da escludere però che il profilo di Zizou possa tornare nelle idee bianconere.