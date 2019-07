Zico, ex calciatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "​La Juve gestisce molto bene i suoi soldi, compra giocatori fantastici. Per questo è diventata la numero uno in Italia. In tanti paesi, però, nessuno guarda più il calcio italiano. Questo non fa bene al calcio italiano, avere la concorrenza di Milan, Inter e Napoli sarebbe meglio".