Il campione brasiliano Zico, ex Udinese, ha parlato a Calciomercato.com, rivelando come sia andato, nel 1982, il duello con il suo diretto marcatore, il bianconero Claudio Gentile: "Si è stato simbolico del Mondiale, ma alla fin dei conti Gentile è stato molto leale con me. Ha fatto il suo compito molto bene, ma senza mai essere scorretto. Ha avuto la capacità di starmi incollato nonostante io mi muovessi tantissimo, e in uno dei tanti spintoni che ci siamo dati la maglia si è strappata. Ho molta stima di Gentile come di tutti i campioni che vestivano la maglia azzurra in quel mondiale".