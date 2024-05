Zhegrova si allontana dal Lille: Juventus interessata

Costi e concorrenza

Perfetto per Thiago Motta

presenze: 46

gol: 12

assist: 10

L'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus "costringe" il club a guardare il mercato degli esterni offensivi, considerando il cambio modulo e il passaggio al tridente d'attacco. Soprattutto in vista anche della possibile cessione die in attesa di capire come si evolverà la situazione di Federico Chiesa. Dalla Francia arrivano novità in tal senso.Nel radar di Cristiano Giuntoli c'è da tempo il nome diProprio nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti del giocatore: "Credo di aver dato il meglio di me stesso al Lille e che sia ora di trasferirsi in un club più grande. Le parole di Zhegrova, ai microfoni del media kosovaro Oxygen, sono un assist per chi vuole il classe 1999. E la Juve monitora la situazione.Alla ContinassIl giocatore del Lille ha espresso la volontà di lasciare il club e questo mette i francesi spalle al muro anche per quel contratto la cui scadenza (2026) si avvicina. Motivi per cui si parla di unaIn Italia la Juve non è l'unica squadra interessata; su Zhegrova ci sono stati sondaggi anche da parte di Roma e Napoli.E' stato quasi sempre impiegato a destra infatti ed è un mancino. Esattamente come ha fatto Riccardo Orsolini sotto la guida proprio di Thiago Motta, disputando una grande stagione. Di seguito i numeri in stagione di Zhegrova.