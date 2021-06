Il presidente dell'Inter Steven Zhang è protagonista di una lunga intervista su La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi trattati, c'è anche quello della Superlega: "La mia opinione sulla Superlega? Dobbiamo innovare, guardare al futuro. Bisogna provare. Ovviamente questo va fatto in accordo con Fifa e Uefa. La Super League era solo uno esempio di questi tentativi da fare. Il progetto Superlega esiste ancora? Non esistono progetti che non vengano concordati con Fifa e Uefa". Una risposta enigmatica, quella del presidente nerazzurro, perché sembra lasciare intendere che anche il progetto della Superlega fosse conosciuto e concordato dalle autorità calcistiche.