Steven Zhang si è espresso anche sul tema Superlega nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.'La Superlega non aveva il giusto format però era un tentativo di innovare e cambiare. Utile soprattutto per i club italiani che erano indietro rispetto agli altri. Ma non volevamo entrare in conflitto con l’Uefa. E La Champions League resta oggi il miglior torneo possibile'.