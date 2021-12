Dopo la vittoria dello scudetto il presidente dell'Inter, Steven, è tornato ine da allora non si è praticamente più fatto vedere a Milano. Dalla Cina, Zhang Jr si è rifatto sentire e ha voluto mandare un messaggio diretto a tutta la squadra e a tutto lo staff dirigenziale nel consueto appuntamento per gli auguri di Natale, seppur in videoconferenza. "Grazie a tutti, insieme abbiamo riportato l’Inter al successo dopo tanti anni. Ci tengo a fare i complimenti a Inzaghi e alla squadra per il primo posto in classifica. Avanti così, l’Inter è una famiglia. E questa è la strada giusta per toglierci altre soddisfazioni. Mi manca l'Inter e mi manca Milano, spero di tornare presto".