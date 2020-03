Il presidente dell’Inter Steven Zhang è tornato a parlare della situazione attuale del calcio italiano ai microfoni del canale China Global Television Network: “Avere uno stadio chiuso renderà lo spettacolo meno bello, così come inferiore sarà l'impatto sui ricavi e ticketing. Ma nel complesso, un'azienda, di fronte a una situazione del genere, non può pensare troppo a questi fattori perché crediamo che una volta che la situazione del virus sarà superata, anche la fiducia e i comportamenti dei consumatori verranno ripristinati".



SUL CORONAVIRUS – "Noi abbiamo la responsabilità di dare il giusto messaggio, seguire la giusta missione e prendere le giuste misure per promuovere energia positiva in tutto il mondo. Noi abbiamo fatto tante campagne nel digitale per educare le persone e fare capire loro questa filosofia, penso che le iniziative stiano dando il giusto effetto. Le persone interagiscono e collaborano con noi per diffondere energia positiva intorno ai Paesi del mondo".