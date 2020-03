"Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che ho mai visto. Prima 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E ora parli di valori sportivi e competizione leale? E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settima a senza mai fermarci? Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di lega Paolo Dal Pino. Vergognati. È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società". Il lungo sfogo di Steven Zhang ha fatto il giro del mondo, ma ogni volta che lo si rilegge emerge sempre più l'impossibilità di accettare quelle parole. E un deferimento sembra il provvedimento minimo.



Al di fuori del contenuto - la mala gestione del turno di Serie A da parte della Lega è sotto gli occhi di tutti - sono infatti i modi a scandalizzare tutti, perché dare del "pagliaccio" all'AD della Lega Calcio non può essere concesso. Uno sfogo da tifoso non da presidente, che non dovrebbe permettersi certe sparate, pur avendo il diritto e il dovere di esprimere il suo dissenso sulla questione. Eppure, la reazione dei tantissimi tifosi nerazzurri porta all'approvazione di queste parole, quasi surreali. Ecco, pensate, anche solo per un momento, se queste frasi le avesse dette Andrea Agnelli... avrebbe trovato lo stesso consenso? Sicuramente no. Anzi, uno senza aver detto nulla è da giorni al centro del ciclone, additato dai tifosi nerazzurri come colpevole del rinvio deciso dalla Lega Calcio, l'altro issato come idolo della "resistenza". E pensare che solo lunedì, Agnelli disse: "Juve-Inter? E' una sfida ambiziosa, conosco molto bene Steve (Zhang ndr), lo conosco, è la stessa ambizione che ha la presidenza dell'Inter e a me onestamente avere un testa a testa con Steve nell'ultima parte del campionato mi affascina".