E' rottura tra Steven Zhang e parte dei presidenti di Serie A. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ne sono una testimonianza le parole del CEO della Roma Guido Fienga: "Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Samp rispetto a quella con la Juve. Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all’estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni". I presidenti, scrive la Rosea, contestano a Zhang jr di non aver inoltrato proposte alternative per gestire la situazione di emergenza creata dal Coronavirus.



VIE LEGALI - Alla Roma, così come ad altre società, non è piaciuto inoltre che l'Inter sia stata l'ultima, in ordine di tempo, a dare il suo via libera alla proposta di nuovo calendario del campionato che gli altri avevano già accettato. Sul piano delle conseguenze, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha intenzione di querelare Steven Zhang per la presa di posizione nei suoi confronti e ha già dato mandato ai propri legali di procedere.