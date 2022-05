Il presidente dell'Inter Steven Zhang, è tornato a parlare della vittoria della Coppa Italia ai canali ufficiali dei nerazzurri.



'Questa coppa rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ma allo stesso tempo la stagione non è ancora finita. Dobbiamo combattere fino all’ultimo minuto. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi sei anni per tornare competitivi e il nostro obiettivo è lo stesso di sei anni fa, vogliamo che la squadra sia sempre competitiva e che continui a lottare per conquistare trofei, per arricchire la nostra bacheca. La vittoria della Coppa Italia conferma che la strada è quella giusta, dentro e fuori dal campo'.