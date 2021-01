L'operazione va conclusa entro la fine del 2021, nella speranza che i tassi d'interesse e il mercato diano una mano. Ma non finisce qui. Come si legge sul Corriere dello Sport che riporta una voce circolata in ambienti finanziari, il mandato alla banca d'affari Rothschild comprenderebbe perfino la possibilità di cedere l'intero pacchetto azionario della società. Suning, che finora ha investito oltre 650 milioni di euro tra acquisto delle azioni e immissioni di capitale, ordina un mercato invernale a costo zero. E l'eventualità da scongiurare è che ci sia entro il 30 giugno la cessione di un big, al momento soltanto un'ipotesi.- Questione stipendi: l'Inter ha pagato gli stipendi di settembre e ottobre, accordandosi per rinviare a febbraio il saldo di quelli di luglio e agosto e avviando un dialogo con lo spogliatoio per le mensità di novembre e dicembre. Queste ultime due vanno saldate entro il 16 febbraio per evitare penalizzazioni in classifica: rischi al riguardo per l'Inter non ce ne sono.