Stevensembra essere alla ricerca di una soluzione simile all'operazione condotta conper mantenere il controllo sull'Inter, mentre continuano a circolare voci su potenziali interessi sauditi. Tuttavia, questa volta sembra che Zhang stia cercando un nuovo partner, diverso dal fondo californiano Oaktree. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, nelle ultime settimane Zhang ha avviato trattative con un altro fondo, e questa inaspettata svolta sembra aver accelerato il processo di conclusione dell'accordo, con una possibile chiusura prima della scadenza del 20 maggio.Questa mossa potrebbe rappresentare un passo significativo per stabilizzare la situazione legata alla proprietà dell'Inter, offrendo a Zhang un nuovo alleato finanziario per affrontare le sfide future e garantire la stabilità economica del club. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi e le implicazioni di questa nuova partnership per il futuro dell'Inter e del calcio italiano.