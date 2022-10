Al termine dell'assemblea svoltasi nella mattinata di oggi, il presidente dell'Inter Zhang ha rilasciato delle dichiarazioni anche in virtù di quella che è la lotta scudetto, lanciando indirettamente una sfida anche alla Juve.'Il futuro del Club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l’Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il Club lotta per la seconda Stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco'.