Le parole del presidente dell'Inter Steven Zhang a Sky Sport: "Simone Inzaghi è un allenatore allineato con la società, ma al contempo è esperto e in grado di competere anche in Europa. Giovane, di gran potenziale, ha i requisiti giusti per noi e lavorerà al meglio con la dirigenza nel futuro. I tifosi gli diano tempo e pazienza, credano in lui, cosicché possa guidare la squadra per continuare a essere competitivi di anno in anno."



LE PROSPETTIVE NERAZZURRE - "L'Inter non deve guardare solo alla singola stagione o finestra di mercato, ma al progetto sul lungo termine e aiutare il club a recuperare dalle conseguenze negative della pandemia, che ci costringono a contenere le spese. Faremo un mercato volto a recuperare i milioni persi in questi ultimi anni. Cercando però, per quanto possibile, di rimanere competitivi: questo è l'obiettivo per la prossima stagione. Ambire al massimo e andare più avanti possibile in Europa. Quest'ultimo fatto è importantissimo pure a livello economico, non solo sportivo."